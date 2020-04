Silicon Power lance le disque dur portable A62 Game Drive

Quelques jours seulement après son minuscule SSD PC60, le fabricant Silicon Power dévoile aujourd’hui un disque dur portable : le A62 Game Drive. C’est un disque dur portable 2,5″ assez compact que le constructeur souhaite destiner aux consoles de jeux.

Mais il est bien sûr possible de l’utiliser comme bon nous semble… et son utilisation ne se limitera pas aux consoles de jeux puisque l’on pourra y stocker toutes sortes de données (photos, vidéos, documents divers, etc..). Et l’avantage de ce modèle est qu’il peut résister aux chocs, aux chutes et à l’eau.

Niveau mensuration, l’appareil mesure 131,7 x 86,5 x 14,9 mm et pèse entre 180 et 282 grammes suivant la capacité du disque dur. D’ailleurs deux déclinaisons sont disponibles : 1 To et 2 To. Les prix ne sont pas connus pour l’instant mais le A62 Game Drive sera couvert par une garantie de trois ans.