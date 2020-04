Team Group lance une nouvelle gamme de cartes mémoires SDXC dédiée à l’enregistrement de vidéos 4K

En plus de mettre sur le marché une étrange clé usb dotée d’un éclairage RGB, le fabricant Team Group annonce également l’arrivée d’une nouvelle gamme de carte mémoire à son catalogue déjà bien fourni : la Elite.

La carte mémoire Elite de Team Group est un modèle au format SDXC. La carte répond aux normes UHS-I, U3 et V30 ce qui signifie qu’elle peut supporter l’enregistrement de vidéos 4K Ultra HD de manière fluide.

En terme de performances, le fabricant mentionne des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 90 Mo/s en lecture et jusqu’à 45 Mo/s en écriture.

A noter que les cartes mémoires Elite sont proposées en trois capacités de stockage : 64 Go, 128 Go et 256 Go. Elle seront commercialisées prochainement aux USA aux tarifs respectifs de 14,99$, 22,99$ et 40,99$.