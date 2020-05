Un nouveau SSD M.2. NVMe chez ADATA : le Swordfish !

En plus des SSD SU720 et Falcon présentés récemment, la firme ADATA annonce l’arrivée prochaine d’un énième modèle à son catalogue : le Swordfish. Il s’agit d’un SSD au format M.2. (2280) qui exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe 1.3.

Le SSD est équipé de mémoire NAND Flash 3D mais le fabricant ne précise pas s’il s’agit de 3D TLC ou QLC. Le type de contrôleur utilisé n’est pas mentionné lui non plus.

Comme on peut le peut voir, pour limiter la température dégagé par les puces de NAND Flash le Swordfish est équipé d’un radiateur en aluminium.

ADATA décline son SSD en quatre capacités : 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Chaque modèle est annoncé avec un MTBF de 1,8 millions d’heures et une garantie de cinq ans.

Voilà les débits proposés par chaque version :

– Swordfish 250 Go : 1.800 Mo/s en lecture, 900 Mo/s en écriture (100K/130K iOPS)

– Swordfish 500 Go : 1.800 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture (100K/160K iOPS)

– Swordfish 1 To : 1.800 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture (180K/180K iOPS)

– Swordfish 2 To : 1.800 Mo/s en lecture, 1.400 Mo/s en écriture (180K/180K iOPS)

A noter que les Swordfish de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 120 To, 240 To, 480 to et 960 to.

Au moment de rédiger cette brève, la date de disponibilité des SSD Swordfish et leur prix n’ont pas été communiqués par le constructeur.