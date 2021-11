Un prototype de disque dur NVMe signé Seagate

Comme on l’a vu dans cette actualité publiée en juin dernier, la norme NVMe 2.0 introduit le support des disques durs. Et apparemment Seagate n’a pas traîné pour s’emparer de cette nouvelle norme puisqu’il a d’ores et déjà mis au point un prototype de disque dur exploitant une interface PCI Express et le protocole NVMe 2.0

Lors de la démonstration qui a eu lieu à San José lors de l’OCP Global Summit, le constructeur a présenté un prototype qui disposait d’un contrôleur maison et qui était en mesure de supporter indifféremment une interface SATA, SAS et NVMe.

Le disque dur NVMe de Seagate a été présenté dans un boîtier JBOD personnalisé, avec douze disques de 3,5 pouces connectés simultanément via une interface PCI Express.

Evidemment, une telle installation n’est pas destinée à Monsieur et Madame Tout le Monde mais plutôt aux entreprises qui ont des besoins importants de stockage. On pense en premier lieu aux data centers.

Le fabricant annonce que les premiers échantillons seront livrés à ses partenaires à partir de l’an prochain (septembre 2022) tandis qu’il faudra patienter jusqu’au milieu de l’année 2024 pour trouver les premiers disques durs NVMe dans le commerce.