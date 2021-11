Kioxia présente le BG5 : un SSD M.2. NVMe au format 2240

Chez Kioxia, un nouveau SSD est annoncé. Il porte le nom de BG5. C’est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 et un contrôleur maison.

Le SSD embarque également de la mémoire NAND Flash 3D BiCS. Par contre, contrairement à d’habitude, on n’a pas affaire cette fois à un SSD M.2. 2280 (qui mesure 22 x 80 mm) mais un modèle 2240 (22 x 40 mm).

Le Kioxia BG5 exist en trois capacités de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Au niveau des débits, le SSD propose des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 3.500 Mo/se en lecture jusqu’à 2.900 Mo/s en écriture, le tout avec 500.000 iOPS en lecture et 450.000 iOPS en écriture.

Pour l’instant, on ne connaît pas le prix de vente du SSD.