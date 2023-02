Windows 11 affiche un message sur le bureau de certains PC

Non content de faire un forcing monstre pour Windows 11, Microsoft a décidé de faire en plus culpabiliser ses utilisateurs.

Non content de faire un forcing monstre pour Windows 11 (comme on l’a vu en détails dans cette actualité) Microsoft a décidé de faire en plus culpabiliser ses utilisateurs. Et notamment les petits malins qui ont trouvé un stratagème pour forcer l’installation de Windows 11 sur un ordinateur qui officiellement ne répondait pas aux exigences de Microsoft en terme de configuration minimale ou au niveau du support de TPM 2.0.

Microsoft nous refait le coup….

Déjà en mars 2022, Microsoft avait ajouté un filigrane sur le bureau des PC qui tournaient sous Windows 11 alors que les caractéristiques techniques de la machine étaient insuffisantes. A l’époque ça avait fait couler beaucoup d’encre.. Le but du filigrane était simplement d’embêter les utilisateurs en affichant ce message sur le bureau : « System requirements not met » autrement dit « La configuration système requise n’est pas suffisante ». Un message d’informations qui n’a évidemment pas empêché les utilisateurs à continuer d’utiliser Windows 11 sur leur PC… D’ailleurs une astuce est même apparue pour supprimer ce fameux message. Bidouilleurs 1 – Microsoft 0

Aujourd’hui, l’éditeur remet ça… Microsoft a profité des dernières mises à jour cumulatives du Patch Tuesday pour vérifier la configuration matérielle des PC et implémenter le cas échéant un nouveau filigrane sur le bureau de Windows 11. Si le PC utilisé ne correspond pas aux exigences de Microsoft, un filigrane apparaît dans le coin inférieur droit. On peut y lire : « Configuration requise non satisfaite. Allez dans Paramètres pour en savoir plus ».

A noter que malgré la présence du filigrane sur le bureau de Windows 11, le système d’exploitation reste parfaitement utilisable au quotidien. Aucune fonctionnalité n’est bridée ou verrouillée. C’est donc plus une gêne visuelle et esthétique qu’autre chose…

Reste maintenant à voir si l’astuce dont on parlait un plus haut est toujours d’actualité pour faire sauter ce message ou si une nouvelle astuce sera disponible prochainement…