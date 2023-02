Cardea Z540 : un nouveau SSD M.2. PCIe 5.0 signé Team Group

Avec son Cardea Z540, le fabricant Team Group dégaine un SSD M.2. très haut de gamme. Son SSD est un modèle de dernière génération qui profite d’une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Le SSD embarque de la mémoire NAND Flash 3D par contre on ne connait pas le type de contrôleur utilisé (probablement un Phison E26 ?).

Le Cardea Z540 se démarque des autres SSD PCIe 5.0 qui ont déjà annoncés par la présence d’un dissipateur en graphène extrêmement mince qui ne mesure que 1 mm d’épaisseur. Là où la concurrence mise sur des dissipateurs énormes (avec parfois des ventilateurs en complément comme ici et là) Team Group a fait le choix d’un simple dissipateur en graphène, reste à voir si cette solution sera suffisamment efficace pour dissiper la chaleur dégagée par un SSD PCIe 5.0 qui offre des débits nettemment supérieurs aux SSD PCIe 4.0 et qui par conséquent a tendance a beaucoup plus chauffé.

Le nouveau SSD de Team Group existe pour le moment en une seule et unique capacité de stockage de 2 To qui offre des débits de 12.000 Mo/s en lecture et 10.000 Mo/s en écriture et jusqu’à 1.400K et 1.500K iOPS en lecture – écriture 4K.

Mis à part ça, le SSD Cardea Z540 est annoncé avec une garantie de 5 ans, un MTBF de 1,7 millions d’heures et une endurance de 1.400 TBW. Il sera disponible dans le commerce dans les semaines qui viennent… Son prix n’est pas connu pour le moment.