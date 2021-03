La version 6.33.5700 du programme AIDA64 est disponible en téléchargement

Après la version beta dont on parlait hier dans cette brève , place maintenant à une version officielle et finale du programme AID64 qui vient tout juste d’être mise en ligne par l’éditeur. Il s’agit de la version 6.33.5700 datée d’aujourd’hui (30 mars 2021)

– Support amélioré du processeur AMD Epyc 7003 Milan

– Support des écrans OLED SteelSeries Apex 5

– Support du capteur Aqua Computer High Flow Next

– Monitoring des refroidissements liquide Corsair H60i, H100i, H115i, H150i RGB Pro XT

– Améliorations des cartes mères basées sur les chipsets Intel B560 et Z590

– Support du capteur NZXT Smart Device

– Détails des GPU pour les séries AMD Radeon RX 6600 et 6700

– Détails des GPU pour NVIDIA CMP 30HX, CMP 40HX, GeForce GT 1010

– Télécharger AIDA64 Extreme Edition 6.33.5700