Petit mais costaud : un SSD portable de 8 To chez SanDisk !

SanDisk a exposé au CES un produit qui laisse rêveur. Il s’agit d’un SSD externe qui offre “la plus grande capacité de stockage au monde” dixit le fabricant. Le SSD peut en effet stocker 8 To de données. Une telle capacité est assez impressionnante surtout que l’engin en question est très compact. On ne connaît pas précisément ses mesures mais le constructeur indique qu’il “tient dans la main”. A noter qu’il profite d’une connectique USB 3.2 Gen2x2 capable d’offrir des taux de transferts de 20 Gbps.

Pour l’instant, ce SSD qui porte le nom de “SuperSpeed USB 20 GB/s portable SSD” n’existe qu’à l’état de prototype mais nul doute qu’il arrivera prochainement dans le commerce. Son tarif risque toutefois d’être assez élevé au regard de la capacité de stockage offerte et des débits proposés.

Parallèlement à ce SSD hors norme, SanDisk a aussi présenté sur son stand du CES une clé USB Dual Drive d’une capacité de 1 To. La clé dispose d’une double connectique : d’un coté on trouve un connecteur USB A et de l’autre un USB de type C ce qui permet de l’utiliser aussi bien sur un PC que sur un terminal mobile (smartphone, tablette, etc..) ou tout appareil doté d’un port USB C. Dotée d’une coque en métal, la clé est suffisamment résistante pour être trimballer partout avec soi que ce soit dans une poche ou accrocher à un trousseau de clé. La clé SanDisk Ultra Dual Drive devrait arriver en magasin durant ce trimestre. Le prix n’est pas connu pour l’instant.