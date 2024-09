Une variante 2280 du SSD Crucial P310 est annoncée

Alors que le SSD Crucial P310 existe déjà au format 2230 depuis cet été, le fabricant Crucial annonce aujourd’hui la disponibilité du P310 dans un au format plus classique : le format 2280 (qui correspond à 22 mm de large sur 80 mm de long).

Mis à part ce changement de form factor, les deux SSD offrent les mêmes spécifications techniques : l’utilisation d’une interface PCI Express 4.0 4x, d’un contrôleur Phison E27T et d’une mémoire NAND Flash 3D QLC.

« Le SSD Crucial P310 2280 de Micron offre des vitesses de jeu ultra-rapides, permettant aux utilisateurs de tout faire plus rapidement, du jeu au démarrage de Windows en passant par l’exécution de plusieurs applications créatives en même temps, sans compromettre la qualité », a déclaré Jonathan Weech, directeur principal du marketing produit pour le groupe de produits commerciaux de Micron. « Conçu avec notre technologie NAND 3D avancée et optimisé pour assurer une efficacité énergétique maximale, le SSD 2280 permet à tous, joueurs comme créatifs, de tirer le meilleur parti de l’autonomie de la batterie à l’utilisation d’applications riches en données. »

La version 2280 du Crucial P310 se démarque toutefois par le nombre de modèles proposés : 500 Go, 1 To et 2 To (contre 1 To et 2 To seulement sur la version 2230).

En terme de performances, le Crucial P310 2280 offre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 7.100 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.000 Mo/s en écriture, et jusqu’ à 1000K iOPS et 1200K iOPS en lecture/écriture 4K aléatoires

. Voilà le détail pour chaque modèle :

Crucial P310 2280 500 Go : 6.600 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture

6.600 Mo/s en lecture, 3.500 Mo/s en écriture Crucial P310 2280 1 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

7.100 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture Crucial P310 2280 2 To : 7.100 Mo/s en lecture, 6.000 Mo/s en écriture

Au niveau de l’endurance, les modèles de 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 110 TBW, 220 TBW et 440 TBW. Et ils sont couverts par une garantie de cinq ans.

Les Crucial P310 2280 viennent tout juste de faire leur apparition sur Amazon.fr où ils coûtent 99,99€, 129,99€ et 211,99€ en versions 500 Go, 1 To et 2 To.