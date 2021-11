Team Group annonce le T-Force M200, un SSD portable qui dépote à 2.000 Mo/s

Chez Team Group, un nouveau SSD portable est annoncé ! Le SSD porte le nom de T-Force M200, c’est un stockage compact et résistant qui est équipé d’une coque renforcée qui lui permet de supporter des chocs et des chutes (jusqu’à 2 mètres de haut).

Mis à part ça, le T-Force M200 mesure 105 x 55,5 x 11 mm et pèse 83 grammes. Il est doté d’une connectique USB C qui répond à la norme USB 2.2 Gen2x2, la plus performante.

Le constructeur annonce d’ailleurs que son petit bolide offre des débits de 2.000 Mo/s en lecture et en écriture via cette interface (encore faut-il bien évidemment que votre PC soit équipé lui aussi d’un port USB 3.2 Gen2x2)

Le M200 est décliné en trois capacités de stockage : 2 To, 4 To et 8 To. Le SSD est annoncé avec une garantie de 5 ans. Par contre on ne connaît pas encore son prix de vente pour l’instant.